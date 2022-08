Amazon-levering zorgt voor mijlpaal voor Alphens bedrijf: ‘We hebben de branche voorgoed veranderd’

Boerderij verkocht, maar liefde voor trekkers is gebleven; Jacoline en Gerrit aan start Trekker­trek

Hun boerderij hebben ze verkocht, maar hun passie voor trekkers is gebleven. Jacoline en Gerrit van Schaik uit Zegveld doen beiden fanatiek aan tractorpulling. Zaterdag verschijnen ze aan de start van de Trekkertrek in Koudekerk. Tot hun geluk, want dat was niet vanzelfsprekend.

4 augustus