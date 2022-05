Amsterdamse (19) zonder rijbewijs in deelauto op A4

Dankzij de Jostiband is het leven ven mensen met Down in landen als Iran, maar ook Rusland, verbeterd

In veel landen worden mensen met een verstandelijke beperking nog weggestopt of behandeld als uitschot. Optredens van de Jostiband kunnen hier verandering in brengen. ,,Als wij door onze bekendheid anderen kunnen inspireren, motiveren of enthousiasmeren, is het voor mij geslaagd.”

23 mei