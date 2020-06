Andy (41) is een van de tienduizenden die werkt in een sector waarin corona huishield: ‘Ik werk voor nul euro’

rechtbank OM: man (42) stak zijn vrouw en dochter in Alphen neer uit eerwraak

20:16 De 42-jarige vader, die vorig jaar mei in hun flat aan de Diamantstraat in Alphen, zijn vrouw (33) en een dochter (18) neerstak, deed dat volgens het Openbaar Ministerie omdat hij in zijn eer was aangetast. Zijn vrouw had een buitenechtelijke relatie, zijn dochter had een verhouding met een Arabier. De officier van justitie eiste donderdag een celstraf van 14 jaar.