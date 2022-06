Anouk maakt kennis met topseller Anouk tijdens Open Kwekerijdag: ‘Hier kan ik als wethouder alleen maar van dromen, haha.”

Vaste planten, waterplanten, bijenplanten én lavendelplanten. Het is Open Kwekerijdag in de Greenport Boskoop en dat trekt duizenden bezoekers. De kersverse Alphense wethouder Anouk Noordermeer (42), kreeg een bijzondere ontvangst bij lavendelkweker Paul van der Salm: ,,Anouk, we verkopen jou 20 miljoen keer per jaar.”

Noordermeer, die het evenement komt openen, is zaterdagochtend best verrast. Ze blijkt namelijk al heel populair in de Greenport, al is ze net begonnen. ,,Jouw naam is een begrip”, vertelt kweker Van der Salm. ,,Wij leveren jaarlijks 40 miljoen lavendelplanten in heel Europa, waarvan 20 miljoen lavendel ‘Anouk’. Het is onze bestverkopende soort ooit.”