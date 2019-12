Anti-smokkelnet over luchtplaats Alphense gevangenis

Gouden pollepel Vinkeveens restaurant de Veensteker is beter dan zijn broertjes en zusjes, maar nog alsnog niet het einde

18:23 Het zal ons benieuwen of dit etablissement De Veensteker zijn beide Vinkeveense familieleden kan overtroeven. De menukaart is in elk geval geen toonbeeld van originaliteit. Degelijk is het veelal wel. En de bediening is vriendelijk.