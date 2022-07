Arbeidsmarkt in het heel Groene Hart voor het eerst 'zeer krap’, in deze sectoren is de nood het hoogst

De spanning wás al loeihoog in het Groene Hart. In Midden-Utrecht, waar de Woerdense regio onder valt en in Midden-Holland (Goudse regio) werd de arbeidsmarkt eind 2021 al als ‘zeer krap’ betiteld. Maar nu is ook Holland-Rijnland (Alphense regio) van ‘krap’ naar ‘zeer krap’ gegaan, zo melden UWV en databureau LocalFocus woensdag.

Sectoren met grootste tekorten

In welke sectoren is het het moeilijkst om personeel te vinden? Daarvoor is een top 3 gemaakt per regio. In alle drie regio’s waar het Groene Hart mee te maken heeft staan ICT-beroepen op één. In Holland Rijnland wordt de top 3 gecompleteerd door commerciële en pedagogische jobs. In Midden-Holland staan zorg- en welzijnsberoepen en de dienstverlening op respectievelijk twee en drie. In Midden-Utrecht maken technische beroepen en werk in de juridische sector, het openbaar bestuur of de veiligheid de top 3 vol.