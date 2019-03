Asperges uit het Groene Hart: ze zijn er weer!

,,Het is heel erg afhankelijk van het weer, we weten het nooit lang van te voren," zegt Gerda Noordam vanachter de toonbank. Aspergeliefhebbers keken reikhalzend uit naar deze dag. ,,Voor mij is het het symbool van de lente, we zijn er gek op thuis‘’, zegt Anneke Bader uit Zevenhoven. ,,De hele winter heb ik hier op gewacht. Zaterdag gaan we ze eten, dan nodigen we ook onze kinderen uit."



Af en toe druppelen er klanten binnen in de winkel aan de Boddens Hosangweg. ,,Heeft u voor mij veertien stuks AA wit, alstublieft?", vraagt Ruud Doeswijk. ,,Mijn vrouw is ergens koffie drinken met een vriendin en ik kwam even kijken of de asperges al werden verkocht. Ik moest toch in de buurt zijn." Doeswijk rijdt tijdens het aspergeseizoen meerdere keren op en neer tussen De Kwakel en Woubrugge. ,,De kwaliteit van de verse zijn niet te vergelijken met de supermarkt. Ik haal ze altijd hier."