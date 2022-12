Auto belandt ondersteboven in sloot, bestuurder door omstanders bevrijd

Automobi­list rijdt jonge fietser aan, gaat ervandoor, maar komt later weer terug op beruchte weg in Alphen

Bij een aanrijding op de Oranje Nassausingel in Alphen is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. De automobilist betrokken bij het ongeval reed door, al kwam deze even later weer terug. Het slachtoffer, een jonge jongen, is naar het ziekenhuis vervoerd. Op dezelfde plek kwam afgelopen zomer de 20-jarige Kaylee om het leven.

