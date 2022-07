Auto brandt uit op parkeerplaats bij hockeyclub

zwemwaterkwaliteit Lekker koele duik nemen? Dat kan helaas lang niet overal veilig: ‘Hier blauwalg? Dat wisten we écht niet’

Het Groene Hart is een waterrijk gebied, waar op veel plekken lekker gezwommen kan worden. Maar lang niet overal is het gezond en veilig om een duik te nemen. Veel mensen zijn daar echter totaal niet van op de hoogte. ,,Hier blauwalg? Dat wisten we echt niet!”

18 juli