Auto crasht tegen viaduct bij A4: bestuurder aangehouden

Erwin Timmera­rends wil oogsten dit seizoen: ‘Geen verbouwing en gezinsuit­brei­ding aan mijn hoofd’

In zijn laatste finalesprong passeerde Erwin Timmerarends in Linschoten tijdens de openingswedstrijd van het polsstokverspringseizoen leider Jaco de Groot (20.44 meter) met een afstand van 21.07 meter. De 27-jarige Bodegraver wil na twee mindere jaren oogsten in 2022.

16 mei