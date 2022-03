Auto schiet door bij de Goudse Schouw en belandt in sloot, twee slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd

Totale tegenpolen moeten toch weer gaan praten: kan Nieuw Elan eigenlijk wel om GroenLinks heen?

Bij het vormen van de coalitie zal één thema de boventoon voeren in Alphen: wel of niet bouwen in de Gnephoek. De grootste partij Nieuw Elan, enorm voorstander, zit daarbij met GroenLinks in haar maag. Die is fel tegen, maar kan je de verrassende nummer twee zomaar links laten liggen?

17 maart