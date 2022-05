Automobilist crasht tegen boom tijdens ruzie: twee gewonden

Pechjaar Den Haag; voetballer maakt na oogblessu­re eindelijk comeback, maar krijgt na halfuur rood na ongelukki­ge hands­bal

Sportlust ’46 ging vanmiddag met 0-2 onderuit op eigen veld tegen FC Lisse. Sleutelmoment was de rode kaart die Kesly den Haag na een half uur ontving. Na een oogblessure was hij net weer terug in het elftal. Voor de vleugelverdediger is het een pechjaar geworden.

15 mei