Automobilist die 20-jarige Kaylee doodreed was onder invloed van drugs en schond meerdere verkeersregels

De politie heeft de afgelopen dagen meerdere getuigen gehoord en deed een oproep aan mensen of zij het voertuig van de Boskoper vrijdagavond op of in de buurt van de Oranje Nassausingel hebben gezien. Die wagen raakte zwaar beschadigd. Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurder minstens vier kilometer lang ‘meerdere belangrijke verkeersregels heeft geschonden’. Wat het Openbaar Ministerie daarmee precies bedoelt - bijvoorbeeld of de bestuurder door rood is gereden, keihard reed of gevaarlijk inhaalde - wil een woordvoerder desgevraagd niet zeggen.