Automobilist overleeft aanrijding met goederentrein

Verfspoor door heel Alphen naar Nieuwkoop

17 oktober Sinds vandaag loopt er een verfspoor door Alphen en omstreken. Het spoor loopt vanaf de Eisenhowerlaan helemaal door tot Achtienkavels in Nieuwkoop. De gemeente Alphen tast nog in het duister over het ontstaan van het verfspoor. Waarschijnlijk is het gelekt uit een auto of een bestelbusje.