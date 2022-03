Auto’s klappen op elkaar op N11

Voetbal Totaal ARC hijgt koploper in de nek, vrije val dreigt voor Argon en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

De derby van het Groene Hart beviel ARC prima. De Alphense ploeg had weinig moeite met Jodan Boys en spreekt een serieus woordje mee in de hoofdklasse. ‘Buurman’ Alphense Boys beleefde een minder prettige zaterdag. De wedstrijd bij VOC duurde voor de ploeg van trainer Remco Tuinenburg een paar minuten te lang. Lees hieronder alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

20 maart