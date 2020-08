Avifauna stopt definitief met vale gier in show na incident met baby

video Expert: ‘Avifauna pusht vale gier tot circusact, moet je niet doen zo dicht bij mensen’

25 augustus ,,Het laten vliegen van een vale gier in een show is tegennatuurlijk, mogelijk iets voor buizerd of zeearend maar niet voor dit soort zweefvliegers”, zegt roofvogelexpert Martijn de Jonge. ,,Dieren worden tot een circusact gepusht. Dat moet je met vogels van dit formaat niet willen, en zeker niet zo dichtbij mensen.”