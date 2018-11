Balkonspijlen door raam overbuurvrouw na plofkraak Nieuwkoop

Aangetrof­fen explosief plofkraak Nieuwkoop op veilige plek tot ontplof­fing gebracht

12:46 Het explosief dat vanochtend vroeg in de vluchtauto van de verdachten van de plofkraak in Nieuwkoop is aangetroffen, is op een veilige plek op een braakliggend terrein in Nieuwveen door de Explosieven Opruimings Dienst tot ontploffing gebracht.