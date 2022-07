Bas lag lekker te slapen toen verdachten tijdens politieachtervolging voor zijn huis crashten: ‘Enorme klap’

Kwekers in Groene Hart dolblij met aanvoer van vers zoet water uit oosten: ‘Anders krijg je bruine bladeren’

Met de bulk aan vers zoet water kunnen de boeren en tuinders in het Groene Hart er weer (even) tegen. Via het gemaal De Aanvoerder wordt sinds deze week 6.900 liter water per seconde naar het westen gestuurd. De kwekers zijn blij, watersporters bij Bodegraven iets minder.

21 juli