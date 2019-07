Bedrijf uit Bodegraven komt met ‘Facebook voor kerken’

Honderdja­ri­ge bakker Visser uit Alphen bakt het brood van alle Jumbo’s

Bakkerij Visser begon in 1919 in Alphen als familiebedrijf. Dat is het nog steeds, al is het bedrijf wel flink gegroeid. Inmiddels is de vijfde generatie tot het bedrijf toegetreden.