Bedrijf uit Bodegraven maakt ‘Facebook voor kerken’: ‘Wereldwijd 2,5 miljard christenen’

,,Vrijwel al onze communicatie - denk aan bankzaken, mail en contact met familie - is verplaatst naar onze telefoon", vertelt oprichter Henrik Wienen van Donkey Mobile: het eerste bedrijf in Nederland dat een kerkenapp ontwikkelt. ,,Voor kerken is het belangrijk dat zij daar ook aanwezig zijn op smartphones. Anders missen zij een belangrijke manier waarop jongeren, maar ook ouderen, tegenwoordig communiceren.”



Wienen ziet dat kerken behoefte hebben aan goede communicatie met hun leden en een gemeenschap willen vormen, maar dat het vaak ontbreekt aan continuïteit en kwaliteit. ,,Kerken hebben vaak een website en in het begin wordt die enthousiast bijgehouden, daarna zakt het in. Met Donkey Mobile ontwikkelen we een app voor op telefoons, waarmee kerken een gemeenschap kunnen vormen met hun leden en de betrokkenheid met hen kunnen vergroten."