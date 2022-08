Beheerder Leimuiderbrug geeft toe: ‘Onacceptabel dat er zoveel storingen zijn’

Daarom is een speciaal team bezig de oorzaak van de storingen te achterhalen en oplossingen te bedenken waardoor de brug weer langere tijd zonder incidenten kan functioneren, meldt de provincie. Wanneer dat onderzoek achter de rug moet zijn, kan een woordvoerder van Noord-Holland niet zeggen. ,,Het gaat door totdat we weten hoe die storingen komen.”

De brug wordt op afstand bediend, vanuit Heerhugowaard. De overgang naar dat systeem leidde vorig jaar al tot problemen. Maar ook recent zijn er steeds storingen, waardoor het verkeer op de provinciale weg tussen Alphen en de A4 richting Schiphol en Amsterdam vastloopt.

Oliedruk

Noord-Holland heeft wel een idee wat het probleem kan zijn. Als de brug kampt met te lage oliedruk in het hydraulisch systeem denkt de software dat er een storing is en wordt de brug veiligheidshalve stilgezet. De provincie hoopt dat dit probleem met recente aanpassingen in de software is verholpen. ,,Dat houden we nu in de gaten.”

Quote Ook de brugwach­ter moet wachten op de storings­mon­teur

De gemeente Kaag en Braassem, die er veel vragen en klachten van inwoners over krijgt, is de storingen zat. Vorige maand uitte de gemeente in een brief aan verantwoordelijk provinciebestuurder Jeroen Olthof al ‘grote zorgen’, nu constateren burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad dat werkzaamheden aan de brug eind juli ‘geen of onvoldoende effect hebben gehad’.

De zorgen gaan niet alleen over de vertraging voor het vele verkeer op de N207, maar ook over de bereikbaarheid van Leimuiden en andere dorpen voor hulpdiensten én over sluipverkeer dat door Rijnsaterwoude en Leimuiden rijdt als de brug defect is.

Gesprek

Het college van Kaag en Braassem verzekert de raadsleden ‘te blijven aandringen op een permanente oplossing’. De gemeente wil ook snel in gesprek met Noord-Holland en anderen, zoals de gemeente Alphen.

Eerder gingen in Leimuiden stemmen op om de brugwachter terug te zetten op de Leimuiderbrug. Maar dat heeft volgens Noord-Holland geen enkele zin. ,,Ook de brugwachter moet wachten op de storingsmonteur.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.