Beroep tegen afgewezen claim bloedbad Ridderhof in Alphen

Bak in Bodegraven 'lust' meer restafval

17:17 Vier ‘bigbelly’s’ sieren sinds deze week het Raadhuisplein in Bodegraven. Het zijn containers voor restafval die de ingegooide rommel meteen samenpersen. Groot voordeel daarvan is dat er minimaal vijf keer zoveel in de container past dan in de reguliere afvalbak.