Bestolen slachtoffers sporen smartphones op: zeven verdachten gearresteerd met tientallen telefoons

Twee slachtoffers werden zondag afzonderlijk van elkaar tijdens het Oh My Festival in Rotterdam bestolen van hun mobiele telefoon. Via Find My iPhone ontdekten zij dat hun mobieltjes mogelijk in Boskoop terecht waren gekomen. De politie ging naar de locatie in Boskoop en troffen daar zeven verdachten aan. Ze waren in het bezit van circa veertig mobiele telefoons, waarvan de herkomst wordt onderzocht.