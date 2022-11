Bestuurder (40) raakt 25-jarige in de flank in Woerdense Verlaat; beiden blijken onder invloed

van wieg tot graf Ze waren zestig jaar samen toen Jan (1946-2022) stierf in de armen van zijn geliefde Anneke

Maatschappelijk betrokken, geëmancipeerd, ontzettend handig en technisch onderlegd. Eigenschappen die allemaal van toepassing zijn op Jan van der Zwaart (1946 – 2022). Een man die wars was van opsmuk en dikdoenerij of, zoals in zijn overlijdensbericht staat vermeld: ‘in alle bescheidenheid leidde Jan een groots leven’.

