Beveiliger krijgt 18 maanden cel voor seksuele handelingen met minderjarige in Aarhof

Dwang

Ten tijde van het voorval was het slachtoffer 15 jaar en de beveiliger 34, een aanzienlijk leeftijdsverschil, volgens de aanklager. Daarnaast was hij beveiliger, een persoon met enig aanzien, zeker voor een vijftienjarig meisje dat werkzaam is in hetzelfde winkelcentrum.

Daar komt bij dat hij heeft gezegd dat als zij niet zou meewerken, hij haar een winkelverbod zou geven en zou zorgen dat zij haar baan zou verliezen. Dit alles zorgde ervoor dat zij volgens de rechtbank tegen haar wil seksuele handelingen heeft moeten ondergaan. Daarnaast gebruikte de man geweld door haar aan haar haren het toilet in te trekken. Hierdoor was sprake van dwang.

Kwetsbaar meisje

Het slachtoffer is naar de mening van justitie een kwetsbaar meisje dat vanaf haar derde levensjaar in verschillende jeugdinstellingen heeft gewoond. Voor het voorval plaatsvond, werkte zij met haar begeleiders hard aan haar traject naar zelfstandigheid. Deze gebeurtenis heeft echter een behoorlijke impact op haar dagelijks leven gehad. De positieve lijn in haar ontwikkeling – bijvoorbeeld haar vertrouwen in volwassenen en het vinden en behouden van een (bij)baantje – is volgens de rechtbank tenietgedaan.