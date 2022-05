Bewoners kunnen voorzichtig juichen: bomen in ‘Alphens paradijs’ weggesleept voor poorten van hel

De champagne kan koud in ‘één van de mooiste lanen van Alphen’. Nadat bewoners zich roerden, gaat de gemeente onderzoeken of er bomen in de Quadriviumlaan alsnog niet gekapt hoeven te worden.

Dat meldt het gemeentebestuur in antwoorden op vragen van GroenLinks over de kwestie. Alphen gaat, samen met bewoners en het zogeheten boomtechnisch bureau, onderzoeken of niet alle beoogde 77 bomen om hoeven.

Want dat plan zorgde voor verdriet in de straat in Burggooi. Bewoners startten een handtekeningenactie tegen de kap. Bijna de hele straat, 88 adressen, tekenden die. Angela de Witte en Edo Das waren de drijvende krachten achter het protest. ,,Velen dachten dat we het toch niet meer konden tegenhouden. Ik vind dat we juist in verzet moeten komen’’, zei De Witte vol strijdlust, begin april tegen AD.

De reden dat de gemeente de bomen wil kappen, is de verzakking in de straat. Hier en daar tien centimeter, maar op sommige plekken zelfs zestig. Alphen wil de straat verhogen en dat betekent het einde van de bomen. ‘Maar kunnen die bomen waar de verzakking minimaal is dan niet alsnog blijven’, stelde GroenLinks voor. Iets wat de buurt ook dolgraag wil.

Bakken

De Witte ging al met een hovenier in gesprek om de bomen te redden, door bakken om de bomen te plaatsen als de werkzaamheden plaatsvinden. ,,Volgens hem was dat mogelijk. We doen er alles aan. Ik durf te zeggen dat dit een van de mooiste lanen is die Alphen heeft. Anders wordt dit ook een nieuwbouwwijk. De gemeente wil een groene gemeente zijn. Als je dan vervolgens 77 bomen kapt terwijl er echt wel oplossingen te vinden zijn, vind ik niet dat je dat bent.’’

Nu hapt Alphen toe. De gemeente heeft besloten een proef te doen om zo meer bomen te kunnen sparen. Daarbij worden de bewoners en het bureau nauw betrokken. Hoe dat er concreet uit komt te zien, is nog niet bekend.

