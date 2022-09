Bewoners slepen gemeente voor rechter om vervuilde grond bij Máximabrug: ‘Paarden werden ziek’

VOETBAL TOTAAL Jodan Boys nog puntloos, CSW deelt in beker tik uit aan Argon en dit gebeurde nog meer op de velden

Na twee wedstrijden is Jodan Boys nog puntloos in de vierde divisie. Knullig verdedigen kostte de ploeg in de slotfase een derde tegendoelpunt tegen ODIN’59. Voor de clubs in de eerste klasse en lager ging dit weekeinde het districtsbekertoernooi van start en voor CSW begon dat met een doelpuntrijke derby tegen Argon. Lees hier alles over het afgelopen voetbalweekeinde.

4 september