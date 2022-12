Bibberend in korte broek op het klimrek: Tian (9) en zijn klasgenootjes komen in actie tegen kinderkanker

Deze week haalde hij ook heel veel schoolgenootjes over om zijn voorbeeld te volgen. Ze doen dat vanwege de actie ‘Kika Korte Broek’ en dragen daarom deze week alleen maar korte broeken of rokjes. Blote benen dus op het schoolplein! Met deze actie zamelen de leerlingen geld in voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. ,,Met de hele klas hebben we nu 1473 euro opgehaald", vertelt Tian. En daar is hij, terecht, trots op.