Bieb Leimuiden kan tóch doorgaan op een andere plek, maar de hoeveelheid boeken stelt teleur

De ‘echte’ bibliotheek in sportzaal ‘t Spant sluit eind dit jaar omdat er te weinig geld voor beschikbaar is. Een volwaardige bieb kost 60.000 euro per jaar. Op aandringen van een grote groep dorpsbewoners én de gemeenteraad bekeek wethouder Nick van Egmond (bibliotheekwerk, D66) alsnog andere opties.

In samenspraak met welzijnsorganisatie De Driemaster en de bibliotheek Rijn en Venen is een compromis gevonden. Als De Driemaster en de gemeente Kaag en Braassem ieder 7500 euro op tafel leggen, is een mini-bieb mogelijk in De Peppelhof. Daar kan twintig meter planklengte aan boeken worden neergezet voor kinderen tot 6 jaar en voor senioren.

Vrijwilligersgroep teleurgesteld

De actieve lokale vrijwilligersgroep Family Factory is op zich enthousiast over De Peppelhof. Maar wat in het trefpunt dan komt te staan, stelt de groep erg teleur. In een brief aan de raad zegt woordvoerder Annemarie van der Veen dat er gerust het dubbele aantal boeken kan staan, afgaande op de beschikbare ruimte.

Ook zijn de vrijwilligers er te weinig bij betrokken geweest. Vandaar dat FF vraagt om de bieb de komende tijd in ‘t Spant open te houden. Tegen de tijd dat er een nieuwe aanbesteding voor het bibliotheekwerk is (in 2024) kan de knoop definitief worden doorgehakt.

