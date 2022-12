Bijzonder: agenten trekken zich terug uit Alphense Julianastraat en nu is daar minder geweld

Je zou het misschien niet verwachten, maar sinds de politie zich in de weekenden ‘terugtrekt’ uit de Alphense Julianastraat is het aantal opstootjes, mishandelingen en bedreigingen daar teruggelopen.

Het tot voor kort nogal zichtbaar aanwezige horecateam van de politie werkte volgens teamchef John Nieumeijer bij bezoekers van horeca in de Julianastraat als een rode lap op een stier. ,,Elk weekend lag er wel een stuk of vijf keer een agent met iemand te rollebollen.” Nu de politie er bewust voor heeft gekozen niet meteen in de straat te staan, blijkt het er rustiger.

Mishandelingen

Preciese cijfers voor de Julianastraat heeft Nieumeijer niet. Wel is het zo dat in de gehele gemeente Alphen dit jaar (tot eind oktober) minder mishandelingen waren dan in dezelfde periode vorig jaar: 181 tegenover 187. Het aantal bedreigingen daalde van 169 naar 118, geweld tegen agenten van 64 naar 56 gevallen.

Dat agenten niet zichtbaar in de Julianastraat staan, betekent volgens Nieumeijer niet dat horeca-ondernemers overal zelf voor opdraaien. ,,Via de horecatelefoon kunnen ze ons nog steeds bellen en we kunnen dankzij de camera’s in de straat zien wat er gebeurt. Agenten die we ‘overhouden’ zetten we nu elders in.”

