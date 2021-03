Bijzonder transport: hoe een zeepaardje opstond uit de dood in de dierenambulance

op de lijst Corinne Ellemeet (44) is nummer twee van GroenLinks: ‘Huizen bouwen, maar wel binnen de bebouwde kom’

8:05 Corinne Ellemeet speelt met haar man en twee kinderen graag potjes Mastermind of Cluedo. Ze houdt van de zee en van dansen en woont in Abcoude. Ellemeet (44) is nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks.