Bijzondere herinnering aan kerkbrand: muntjes gemaakt uit restant van neer gekomen kerktoren

Een actie die nu al is gestart, is de verkoop van de torenspitsmuntjes (BID-coins). Die kosten 20 euro per stuk. ,,Het loopt wel aardig. We lieten er 150 maken, maar hebben er al tientallen verkocht. Als de vraag heel groot blijkt, gaan we meer BID-coins maken”, zegt Ellen Vlieger-van Leijden van De Groene Punt. De muntjes zijn later deze maand ook te koop bij de kerstfair van de kerk.