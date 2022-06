Binnen 2 dagen ruim 100.000 euro opgehaald voor op A12 zwaargewond geraakte boer Bert: ‘We zijn er stil van’

Al ruim 3500 mensen doneerden voor boer Bert, die uit zijn tractor werd geslingerd bij een ongeval op de A12 bij Ede waarbij ook een vrachtwagen betrokken was. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bert (40), zijn vrouw Bertine (37) en dochter Rhodé (17) waren op de terugweg van het boerenprotest in Stroe.

Medeleven

,,We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen onze familie te hulp schieten", zegt initiatiefnemer van de inzameling Meindert Pasterkamp uit Driebruggen. ,,Als je zo'n actie start, moet je een streefbedrag invullen. Ik hield dat maar op een ton en dacht: dat gaan we nooit halen. En dat dan toch binnen twee dagen al is gelukt, dat is fantastisch en daarin zien wij als gelovigen ook wel de hand van God. De bedragen komen vanuit het hele land, van zoveel medeleven zijn wij enorm onder de indruk.”

Quote De komende week wordt spannend Gert Roseboom, Schoonvader Bert Olieman

De inzameling gaat voorlopig door. Pasterkamp: ,,We hebben het streefbedrag nu gezet op 115.000 euro. Komt er nog meer binnen, dan gaat wat we over houden naar de organisatie Agractie, die zich inzet voor belangen van de boer. Zij zoeken dan een goede bestemming, zodat het geld van boer naar boer gaat.”

Hoopvol

Boer Bert ligt voorlopig op de intensive care van het UMC in Utrecht, waar hij na een tweede operatie in slaap wordt gehouden. Waarschijnlijk gaat het in het positieve scenario nog maanden duren voordat Bert weer op de been is, zegt zijn schoonvader Gert Roseboom. ,,Aan de ene kant zijn de artsen hoopvol, maar ze noemen Berts toestand ook nog zorgelijk. De komende week wordt spannend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.