Binnen drie jaar woningen voor jongeren in Bodegraven, dat wil deze nieuwe club voor elkaar krijgen

‘Niet te doen’, zo omschreef de jonge Valentijn Zoomers vorig jaar de zoektocht naar een woning in Bodegraven-Reeuwijk en daarom wilde hij zelf een stichting oprichten. Nu is stichting De Startsleutel een feit. Zijn moeder Erna zit nu in het bestuur.

Het is inmiddels bijna een jaar later. Nu is de stichting opgericht en start een voorinschrijving. Zijn de jongeren straks oud en grijs voordat de woningen er zijn?

,,Nee, zeker niet! We leggen al een jaar connecties met onder meer projectontwikkelaars en hebben al een vijftal plekken op het oog. Zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Ook hebben we al meerdere gesprekken lopen en we hopen binnen twee tot drie jaar de eerste woningen op te leveren.”

De huizenprijzen zijn hoog, het aanbod schaars. Hoe kom je aan woningen?

,,We moeten out of the box denken en vragen onze adviesraad, bestaande uit deskundigen uit de financiële en bouwwereld en jongeren, om creatief mee te denken, zoals bouwen op garageboxen. Ook hebben we veel contact met bedrijven. Voor hen is het ook belangrijk dat jongeren in Bodegraven blijven. Zij leiden nu jongeren op, maar omdat ze geen woonruimte kunnen vinden raken ze hen weer kwijt. Sowieso is het behouden van jongeren belangrijk voor je gemeente. Vergrijzing heeft grote consequenties voor verenigingen, mantelzorg en de leefbaarheid.”

Quote Wij zien dat bijna alle jongeren Bodegraven uitgaan

Hoe groot is de nood in Bodegraven-Reeuwijk?

,,Wij zien dat bijna alle jongeren Bodegraven uitgaan. Voor een sociale huurwoning hebben jongeren geen schijn van kans en koopwoningen worden fors overboden en gaan vaak naar mensen vanuit de stad. Wij bieden straks sociale huurwoningen aan voor jongeren tussen de 18 en 28 waar ze vijf jaar kunnen huren. Inschrijven kan nu via destartsleutel.nl.”

Waar is Valentijn eigenlijk?

,,Valentijn gaat zich straks bezighouden met de communicatie met jongeren en de adviesraad. Voor de uitvoerende taken is hij nu te druk met zijn studie. Vandaar dat ik samen met met Lou Harten en Alvin Riley het bestuur vorm.”

