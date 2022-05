Binnenkort leefgebied voor zeldzame graafbijen: ‘Vrijwilligers renoveren natuurtuin in het Zegerslootgebied’

De educatieve natuurtuin in het Zegerslootgebied in Alphen krijgt een grondige renovatie. Bijzonder daaraan is dat deze natuurtuin droogte-proof wordt gemaakt.

Dat bereikt het vrijwilligersteam door een waterpomp op zonne-energie te plaatsen bij de vijver, vertelt René Vrugt. Hij is de nieuwe voorzitter van bezoekerscentrum De Veenweiden.

De vijver wordt groter en ruimer, en er worden een toe- en een afvoer van het water aan toegevoegd. ,,Het water wordt duurzaam opgepompt naar de vijver. Zodra die een bepaald waterpeil heeft bereikt, vloeit het overtollige water weer terug. Zo blijft de waterkwaliteit in de vijver op orde’’, legt hij uit.

Volledig scherm Een graafbij (ook wel zandbij of aardbij genoemd) maakt een nest door een holletje in stevig zand te graven. © Peter Nicolai

Varens

Ook maakt de vrijwilligersgroep een leiding om het regenwater naar de vijver te laten afvloeien. Door die betere waterregulering kunnen straks onder de vlonder bij het bezoekerscentrum varens groeien. Deze planten houden van vochtige omstandigheden.

Recent is al flink gespit in de natuurtuin. Met steun van de Alphense Lions is tijdens de vrijwilligersdag NL Doet nieuwe beplanting gepoot. In de komende tijd wordt de omgeving van het insectenhotel aangepakt. Een nieuwigheid is een wal of hoefijzer van zand en stenen, het ideale leefgebied van zeldzame graafbijen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.