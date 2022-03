Bizarre vondst in schuurtje: arsenaal met 4 bazooka’s en 44 andere vuurwapens ontdekt in sporttassen

,,Met zo’n groot arsenaal aan wapens kun je een hoop schade aanrichten en daarom nemen wij deze zaak hoog op”, zegt een politiewoordvoerder. De politie kon donderdag , toen de inval plaatsvond, nog niet zeggen wat er precies in een schuur bij de woning was gevonden. Nu blijkt dus dat het om een forse partij levensgevaarlijke wapens ging. De wapens en bijbehorende munitie waren verpakt in sporttassen en in plastic.

Ruzie tussen Flink en Gouda bereikt het kookpunt in de rechtbank: dit is alles wat je over de zaak moet weten

Uren onderzoek

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) deden donderdag urenlang onderzoek bij het huis. Alle wapens zijn in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. ,,We zijn op zoek naar de bewoner, want het is aannemelijk dat die meer weet van die wapens. Maar of die persoon zelf iets van plan was, of de wapens bewaarde voor iemand anders, dat zijn we nu aan het uitzoeken.