Blijft veelbesproken Molenpad open? Tweestrijd tussen gemeente en bewoner loopt hoog op

Het gaat om het pad vanaf de Herenweg langs de Leidsevaart. Veel mensen uit het dorp maken graag via deze dijkweg een ommetje door het dorp. Maar bij die gebruikers groeit de angst dat het pad deels dicht zal gaan. De bewoner van het een-na-laatste huis heeft er namelijk een robuust hek geplaatst.

Het opgeschroefde bordje ‘verboden toegang’ voedt die vrees, ondanks dat eigenaar Otten heeft benadrukt dat individuele wandelaars gewoon mogen passeren. Hij wil alleen geen grote wandeltochten door zijn tuin, gaf hij eerder in deze krant aan.

‘Beperken of ontmoedigen van de doorgang’

Een woordvoerder van de gemeente beaamt dat het gemeentebestuur een aankondiging tot bestuursdwang heeft verstuurd. ,,Dit in verband met het beperken of ontmoedigen van de doorgang van het Molenpad in Rijnsaterwoude.’’ Bestuursdwang is een soort bevel dat de tegenpartij iets moet doen of juist laten, waarbij zonodig een geldboete kan worden opgelegd. Vaak beginnen dergelijke boetes bij een paar duizend euro.

Advocaat Rudolf van Binsbergen zegt namens zijn cliënt ‘teleurgesteld’ te zijn. De bewoner had namelijk wegens ziekte een afspraak voor een gesprek moeten afzeggen.

In plaats van gesprek nu een boze mail

,,Hij heeft meerdere malen geprobeerd een nieuwe afspraak te maken, maar dat lukte steeds niet. In plaats daarvan komt er nu een boze mail met bijlagen. De gemeente vindt dat aangetoond is dat het pad openbaar is. Geëist wordt dat de particuliere parkeerplaats die hier voorheen was, als zodanig moet worden hersteld.’’

Van Binsbergen: ,,Tussen de regels door zegt men dat de gemeente niet de politieke ruimte geeft om in gesprek te gaan. Ik krijg de indruk dat men zich onder publicitaire druk genoodzaakt ziet dit geschil juridisch uit te vechten.’’ De advocaat hoopt dat de gemeente alsnog het gesprek wil aangaan. ,,Want in een juridische procedure kom je alleen maar verder van elkaar af te staan.’’

