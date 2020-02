Blokkerkoning Dirk B. (59) uit Waddinxveen wordt verdacht van oplichting: ‘ik ben erin geluisd’

Dirk B. (59), de kersverse eigenaar van Blokker België, is onderwerp van politieonderzoek en moet binnenkort als verdachte in een strafzaak voor de rechter verschijnen. Dat bevestigt B. zelf, telefonisch vanuit zijn verblijfplaats in België. ,,De politie denkt een megafraude op het spoor te zijn, maar ik ben er ingehangen”, zegt de geboren en getogen Waddinxvener.

De naam van B. zou door politie en justitie in één adem worden genoemd met strafbare feiten als oplichting en fraude. Maar, zo zegt de Waddinxvener zelf, die beschuldiging is onterecht. B. zegt te goeder trouw gehandeld te hebben in een grote partij boxershorts, die nep bleken te zijn.

,,Ik ben er ingehangen door een leverancier van Björn Borg boxershorts uit Turkije”, zegt de Waddinxvener vanuit Maasmechelen, waar hij een logistiek centrum heeft. ,,Dat zijn echte shorts, geleverd door een groot retailbedrijf in Europa, die echter via de achterdeur zijn binnengekomen. Backdoorhandel noemen ze dat. Dat het neppers waren, wist ik niet.”

Postadres

Dirk B. (59) is afkomstig uit een Waddinxveens gezin van acht kinderen, twee meisjes en zes jongens. Hij beschikt met zijn huidige onderneming Dutch Retail Groep in Waddinxveen, de recente koper van 123 Belgische Blokkerwinkels die hij wil omvormen tot de nieuwe partijenwinkel Mega World, alleen over een zakelijk postadres in een flatwoning in Waddinxveen-Noord.

In ons land heeft de geboren en getogen Waddinxvener diverse woon- en verblijfplaatsen, onder andere in Reeuwijk-Dorp. B. is getrouwd geweest met dochter Linda de Wit van de in 2016 overleden ondernemer Henk de Wit. Landelijke bekendheid kreeg hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw met de oprichting van Aktiesport. Het hoofdkantoor van de budgetsportwinkel was gevestigd op de Goudse Poort in Gouda.

De ondernemer begon de sportwinkelketen op 22-jarige leeftijd met zijn Reeuwijkse schoonvader. Het eerste filiaal werd in 1982 aan de Zeugstraat in Gouda geopend. In twintig jaar tijd groeide Aktiesport uit tot een succesvolle keten met een geschatte omzet van 200 miljoen gulden. B. deed die keten in 2001, inmiddels uitgegroeid tot 86 vestigingen door het hele land, van de hand aan de in 2016 failliet gegane Unlimited Sports Group, waarvan ook Perry Sport deel uitmaakte.

Nep

De Waddinxvener, die wordt omschreven als een vasthoudende ondernemer met veel ervaring in de discount, richtte zich daarna jarenlang op de handel in partijen. ,,Dat de partij Björn Borg boxershorts nep waren, daar ben ik pas later achter gekomen”, zegt B. ,,In verband daarmee is er toen een politieonderzoek op gang gekomen waarvan de rechtszaak nog steeds loopt. De politie denkt namelijk een megafraude op het spoor te zijn gekomen. Ik heb die spullen destijds ook netjes op rekening betaald. De politie dacht niettemin dat we aan het knoeien waren met nepartikelen.”

Volgens B. ‘is dat niet zo’. Hij zegt in België te kunnen laten zien hoe alles in elkaar heeft gezeten. ,,Van de beschuldigingen aan mijn adres klopt niets. Ik heb te goeder trouw gehandeld en ik heb dan ook helemaal niets te vrezen.”

Identiteit

Onduidelijk is nog wanneer B. voor de rechter moet verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag kan zelfs helemaal niet ingaan op een eventuele verdenking tegen B. ,,Wij doen nooit uitspraken over de identiteit van verdachten”, laat woordvoerder Vincent Veenman weten.