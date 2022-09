Blowen, plassen in de bosjes: jeugd maakte bende van speeltuin, maar toen kwam de politie in actie

Piet (73) heeft suikerziek­te en wandelt tegen diabetes: ‘Door te lopen van 22 naar 0 pillen per dag’

Wandelen? Altijd goed, maar als je diabetes hebt nóg beter. Dat weten ook de leden van de diabetes-wandelgroep in Boskoop. Ze lopen normaal al twee keer per week, maar zijn nu extra in training. Zaterdag doen ze namelijk mee aan de Nationale Diabetes Challenge in Arnhem.

22 september