Bob en Puck uit Bodegraven reizen mee met We zijn er bijna!

De gezamenlijke vakantiereis gaat van Zagreb naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo en Mostar, om vervolgens via Montenegro en Albanië terug te gaan naar Kroatië. Het is het negende seizoen van het programma. Bob en Puck Suringa, bij veel Bodegravers bekend omdat ze jarenlang bij de Bodegraafse Zwem- en Poloclub zaten en tegenwoordig veel vrijwilligerswerk doen, zijn al jaren fan van het programma.



Het stel maakt al sinds 1986 met tussenpozen groepsreizen. Toen ze zich vorig jaar november opgaven voor een nieuwe groepsreis, die door Oost-Europa, bleek in januari dat de redactie van We zijn er Bijna! geïnteresseerd was met die groep mee te reizen. ,,Ze vroegen of we het een probleem vonden. Nou, dat vonden we niet! Toen kwam er iemand van Omroep MAX hier langs om ons te leren kennen'', vertelt Bob aan hun keukentafel. Aan de afzuigkap hangen magneten die ze hebben meegenomen van hun reis, in de gang hangen foto's van eerdere reizen.



Bob: ,,In 1989 waren we al eens in het toenmalige Joegoslavië. Een gedeelte van de reis die we in We zijn er Bijna! doen, hadden we dus al gedaan. Toen had je één grens, maar nu heeft iedere deelstaat een eigen grens. Die bij sommige grensovergangen wel twee uur duurde.‘’



De reis vond plaats in mei en juni dit jaar en wordt sinds 22 juli elke maandag uitgezonden. Het gezelschap van 35 mensen ontmoette elkaar voor het eerst op de camping in Zagreb.