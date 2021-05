Bodegraven is complotdenkers nu écht zat en stapt naar de rechter

Dit oude stationne­tje is allang verdwenen, maar volgens dit spoorplan heeft het Groene Hart acht nieuwe stations nodig

8:35 Acht nieuwe stations in het Groene Hart kunnen de bereikbaarheid van de gehele regio sterk verbeteren. Dat stelt oud-schaatser en fervent treinreiziger Mark Ooijevaar in zijn ‘Totaalplan Spoor’. ProRail kent het plan en benadrukt: ,,Wij staan voor een giga-opgave. Wat er de komende jaren gebeurt, is aan de politiek.’’