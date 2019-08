Bodegraver (22) stuurde drugs verstopt in frituurpannen de hele wereld over

terugblik twitterfeed Moordver­dach­te Rik B. uit Alphen verplicht aanwezig bij inhoudelij­ke zitting in oktober

16:52 Rik B. (59) uit Alphen, verdacht van de gewelddadige moord op zijn zakenpartner Aldrik Frik (54), is vanmiddag weer voor de rechter verschenen. In de rechtbank in Den Haag had vanmiddag voor de vierde keer een voorbereidende zitting plaats. De inhoudelijke zitting wordt in oktober behandeld, hier moet de verdachte verplicht bij aanwezig zijn. Dat heeft de rechter bepaald.