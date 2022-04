Boekje over vieren 1000 jaar Zwammerdam vanaf Koningsdag te koop

De historische werkgroep Zwammerdam kijkt nu terug met een boekje en een tentoonstelling, woensdag in de ontmoetingsruimte achter de Remonstrantse Kerk aan de Molenstraat. In de kerk is ook het door Arie van der Eijk en Cees Langeveld geschreven boekje, de 34ste uitgave van de historische werkgroep, te koop. De tentoonstelling is na Koningsdag ook nog tot komend najaar te zien in het voormalige gemeentehuis.