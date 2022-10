Boer Ard heeft de primeur: hij ontvangt als allereerste de kersverse minister Piet Adema op zijn boerderij

Wat minister Piet Adema (landbouw, CU) uiteindelijk met de raadgevingen doet is afwachten, maar melkveehouder Ard van Veen heeft hem naar eigen zeggen in ieder geval ‘genoeg kunnen meegeven’.

De Bodegraver, melkveehouder én CDA-commissielid in de Bodegraafs-Reeuwijkse politiek, kreeg dinsdagmiddag minister Adema zowat anderhalf uur over de vloer. Een primeur, want het was het eerste werkbezoek van de net aangetreden minister. Daarna reed Adema door naar het Wierickehuis in Nieuwerbrug, om met ruim honderd boeren uit het Groene Hart in gesprek te gaan.

Van Veen: ,,We hebben de situatie rond de Nieuwkoopse Plassen als voorbeeld genomen. We hebben er uitgebreid over geboomd wat er nou eigenlijk in dit ingewikkelde gebied aan de hand is. Gelukkig zijn ze hier al een paar jaar met natuurherstel bezig en zijn de eerste effecten in de natuur terug te zien. Maar, gaf ik de minister mee, dat strookt niet met de theorie en de wettelijke onderbouwing die Den Haag hanteert.’’

Aansluitend ging minister Piet Adema (CU) met ruim 100 boeren uit het Groene Hart in gesprek in het Wierickehuis in Nieuwerbrug.

Voor agrarische sector veel op het spel

Een ander gespreksonderwerp was de innovatie binnen de landbouwsector. ,,Op dat vlak gebeurt er zóveel. Maar er is maar heel weinig met een juridische status toegelaten.’’ En dat is erg lastig voor de boer die voor z'n bedrijf behoefte heeft aan duidelijkheid voor vele jaren, legt Van Veen uit.

Dat de minister juist voor zijn ‘maiden visit’ op zíjn bedrijf terechtkwam, verrast de Bodegraver niet helemaal. Hij had begin mei ook al Adema’s voorganger Henk Staghouwer over de vloer. ,,Toen de nieuwe minister werd aangesteld, heb ik het ministerie dan ook gemaild dat Adema desgewenst ook kon langskomen om zich te informeren.’’

Een belangrijk bezoek, want voor de agrarische sector staat er veel op het spel, beseft Van Veen. ,,Ik had me dan ook goed voorbereid en kon de minister genoeg meegeven. Het was nuttig en informatief en we hebben afgesproken dat het niet de laatste keer zal zijn geweest dat we elkaar de hand schudden.’’

