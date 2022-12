Boer (én dichter) Jan bedacht duizenden spreuken: ‘Ik kan mijn bedenksels zo kwijt, dat geeft rust’

VAN WIEG TOT GRAF Toen hij terugkeer­de uit Nieuw-Gui­nea bleek Joop (1937-2022) 9 centimeter gegroeid

Joop Timmer is vrijwel zijn hele leven vaker van huis geweest dan thuis. De voetbal, het kerkbestuur, de vereniging van eigenaren, het bestuur van Rijnzate; wie aan hem vroeg of het misschien iets voor hem was stelde hij niet teleur. Echtgenote Aad: ,,Hij heeft zijn leven geleefd zoals hij dat wilde.’’

1 december