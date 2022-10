Boer Evert komt met kaasbonbon: ‘Het is even omschakelen in je hoofd’

Een kaasbonbon, sinds deze week bestaat-ie. Kaashandelaar en boer Evert Fokker uit Bodegraven ontwikkelde deze lekkernij en die valt in de smaak. ,,Het is even omschakelen in je hoofd, maar in je mond een heerlijke combinatie van zoet en hartig’’, vertelt hij.

Iedere keer dat Evert Fokker kaas meenam naar een verjaardag verdween zijn cadeau in de koelkast en kwam het pas bij de borrel of het kaasplankje weer tevoorschijn. Eerst was het namelijk tijd voor koffie met iets zoets. ,,Dat bracht mij op het idee een kaasbonbon te maken. Samen met een patissier hebben we die ontwikkeld en het resultaat is een topdelicatesse.”

Voor zover Fokker weet, heeft hij een uniek product te pakken. ,,De kaasbonbon is een bonbon met een kern van appelstroop en zachte oude kaas, ondergedompeld in witte chocolade en met een groen, geel of oranje kleurtje.’’

Belangstelling van toeristenwinkels en voor kerstpakketten

Fokker presenteerde vorige week tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten zijn RoodBonBonter, vernoemd naar RoodBonter kaas. Onder die naam maakt en verkoopt hij kaas van de melk van roodbonte koeien van het Maas-Rijn-IJssel ras.

,,De reacties waren overweldigend. We hebben veel aandacht gekregen. Een hotelketen bestelde er bijvoorbeeld direct duizend en we hebben veel aanvragen gekregen van speciaalzaken, toeristenwinkels en voor in kerstpakketten. Het was een groter succes dan we hadden gehoopt. Iedereen was enthousiast. Ik heb niemand gehoord die hem niet lekker vond.’’

Volledig scherm Evert Fokker met zijn RoodBonBonter. © Evert Fokker

Goede mix tussen zoet en hartig

En is-ie lekker? ,,Ja, zeker! Je moet even de switch in je hoofd maken, daarna smelt hij in je mond en proef je zoet en hartig. We zijn een jaar bezig geweest en hebben hem meerdere keren getest tot we de juiste verhoudingen hadden tussen kaas en appelstroop. Het is nu precies goed qua zoet en hartig.’’

Volgens Evert is de kaasbonbon niet alleen lekker bij de koffie, ,,Maar ook als afsluiting van de kaasplank, bij een wijntje, borrel, met ijs, als dessert of bij een high tea.’’

