Boeren sturen hun koeien steeds vaker de wei in: is dat eigenlijk goed, of juist niet?

Dag en nacht staan ze nu buiten, de pakweg 70 koeien van melkveehouder Koos van der Wind uit Montfoort. Alleen met melktijd komen ze de stal in. ,,In het land hebben ze het prima naar hun zin. Ze hebben de ruimte, het comfort. De koeien willen in het voorjaar ook altijd heel graag naar buiten. Het is het meest natuurlijke. Alleen als het echt warm is, willen ze liever in de stal zijn.”