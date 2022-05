Boerenfamilie wil stel dat eiland bezit geen toegang tot pont geven: ‘Moeten ze dan gaan zwemmen?’

Eerste degradan­ten zijn bekend en 14 (!) goals brengen Haastrecht op drempel van de titel: dit gebeurde er op de voetbalvel­den

Ammerstol, Alphense Boys en Kamerik hebben de ‘eer’ om als eerste regionale voetbalteams te degraderen. De vierdeklassers dalen af naar de vijfde klasse die volgend seizoen zijn herintrede maakt in het zaterdagvoetbal. Haastrecht lijkt de vierde klasse binnenkort ook te gaan verlaten, maar dan met een lach op het gezicht. Die ploeg liet weinig over van Moordrecht en nadert het kampioenschap. In het zondagvoetbal is DONK zeker van deelname aan de nacompetitie. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

9 mei