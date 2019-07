Boomfeestdag 2020 in Alphen: ‘Je kunt nu eerder een boom kappen dan een lantaarnpaal verplaatsen’

Derksen: ,,Voldoende bomen planten is inmiddels urgenter dan ooit. Door de klimaatverandering vallen er zomers flinke stortbuien. Veel gemeenten zien inmiddels in dat je die gigantische watermassa's beter kunt verwerken als je veel bomen en groen in je stad of dorp hebt. Daarin zie ik wel een kentering.”



Maar onder particulieren is nog een wereld te winnen, stelt hij. ,,Veel tuineigenaren vervangen groen door tegels. Het liefst leggen ze asfalt, zodat ze ook niet meer het onkruid tussen de naden hoeven weghalen. Maar dat helpt niet in het opvangen van hevige buien. Aangetoond is dat groen heel veel water kan opnemen, zodat het rioolsysteem minder snel vol raakt.”



Op de Nationale Boomfeestdag planten inmiddels 100.000 kinderen een of meer bomen. Vergeleken met de duizend deelnemertjes aan de eerste boomplantdag in 1957 is dat enorm veel. Maar, voegt Derksen direct toe, daarmee is de Boomfeestdag bepaald niet overbodig geworden. ,,Tegenover die 100.000 kinderen zijn er nog eens 250.000 kinderen die nog níet meedoen. We zijn nu zover dat driekwart van alle scholen meedoen. Er zijn dus nog wel wat stapjes te maken.”