Boos familielid van patiënt besmet mogelijk vier verpleegkundigen Alrijne met corona

Corona: afgelopen week tijd één nieuwe ziekenhuis­op­na­me in Groene Hart

18:10 In een kleine twee weken tijd zijn in het Groene Hart 22 mensen positief getest op het coronavirus. In dezelfde periode is er één nieuwe ziekenhuisopname geweest. Het gaat om een Gouwenaar, blijkt uit de jongste cijfers van het RIVM.